Si schianta sulla A20, muore una donna di 47 anni

Incidente mortale sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto fra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto in direzione Messina. Una donna di 47 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente autonomo avvenuto nei pressi dell’area di servizio Olivarella. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma dai primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale sembrerebbe trattarsi di un sinistro autonomo che ha coinvolto il solo veicolo a bordo del quale viaggiava la vittima.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e un elisoccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Si tratta del secondo incidente mortale registrato oggi nei pressi di Milazzo, dopo quello in cui questa notte ha perso la vita un motociclista 26enne nei pressi dello svincolo San Giovanni.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per consentire i rilievi, il tratto autostradale compreso fra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo in direzione Messina è stato temporaneamente chiuso al traffico, con riapertura della corsia di sorpasso intorno alle 15.45.