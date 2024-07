Con gamba rotta e stampelle rapina l’Eurospin, arrestato palermitano

Un colpo insolito presso il supermercato Eurospin di Brancaccio a Palermo. Un uomo palermitano, agli arresti domiciliari, ha messo a segno una rapina a mano armata nel market affollatissimo, nonostante indossasse le stampelle e avesse un piede ingessato.

Il rapinatore, con il volto scoperto, ha minacciato la cassiera con un cacciavite e si è fatto consegnare l’incasso, per poi allontanarsi tranquillamente a bordo della sua auto parcheggiata nel piazzale del supermercato. Gli agenti della Polizia di Stato, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, sono risaliti al responsabile, arrestandolo in via Messina Marine. Parte della refurtiva è stata recuperata.

L’uomo è stato tradotto nel carcere cittadino.