San Giuseppe Jato, uomo ruba 600 euro dall’auto di un fornaio

A San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, domenica mattina un fornaio è entrato in un tabaccaio e ha dimenticato l’incasso di 600 euro in macchina. Quando si è accorto di non avere il portafogli è tornato in macchina e ha trovato il portafoglio ma non i contanti. Ha quindi chiamato i carabinieri che dalle telecamere hanno appurato che un ragazzo di origine straniera ha rubato il denaro.

Non il primo episodio

Non sarebbe la prima volta che il giovane immigrato crea problemi ai commercianti della zona. Le forze dell’ordine ne sarebbero a conoscenza ma non riescono a farlo rimpatriare. Sull’episodio indagano i Carabinieri di San Giuseppe Jato che stanno cercando di identificare il responsabile.