David Beckham e Victoria tra le Eolie e Cefalù, il glamour sbarca in Sicilia

Nella calda estate del 2024, David Beckham e Victoria hanno fatto tappa in Sicilia durante la loro esclusiva vacanza italiana. La coppia, una delle più iconiche nel mondo dello spettacolo, ha scelto il Bel Paese come destinazione, facendo tappa prima nella glamour Costa Smeralda e poi nella nostra Isola.

Una breve sosta nella perla del turismo siciliano

Ad accogliere l’ex calciatore e la moglie, in particolare, è stata Cefalù, una delle gemme più preziose dal punto di vista turistico. Dopo avere lasciato la località in provincia di Palermo, sono ripartiti in direzione di Lipari, isola dell’arcipelago delle Eolie, nel messinese.

La Sicilia, con la sua ricca storia e le sue bellezze naturali, continua dunque a esercitare un fascino particolare sui visitatori di tutto il mondo. Di recente è qui approdato il miliardario Mark Zuckerberg, avvistato a bordo del suo mega yacht. Adesso alla lista si è aggiunta la famiglia Beckham.

Relax e shopping per la coppia di star

La scelta di Cefalù, con il suo incantevole borgo marinaro e le acque cristalline, si è rivelata ideale per un breve soggiorno all’insegna del relax. La coppia, accompagnata dai figli e dai genitori di David, ha trascorso qualche ora nella cornice da sogno.

Nonostante le due star siano state ampiamente riconosciute, hanno potuto comunque godere di una certa tranquillità. In particolare Victoria si è allenata in una palestra locale, mentre il marito, David, ha impiegato il suo tempo girovagando per le botteghe. Uno shopping che ha dato i suoi frutti, dato che è stato avvistato mentre tornava sullo yacht con le buste piene di spesa. Tra un’attività e l’altra, anche qualche foto con gli abitanti del posto.

Prossima tappa, le isole Eolie

I gestori del Marina Yachting Cefalù hanno dichiarato che i coniugi si sono mostrati molto umili e gentili nei confronti delle persone che hanno incontrato, le quali non hanno potuto che manifestargli il loro affetto e rendere il loro soggiorno il più confortevole possibile. Il loro viaggio in Sicilia però non finisce qui. La famiglia Beckham è partita in direzione delle isole Eolie. In particolare il loro yacht si fermerà a Lipari.

L’arrivo in Sicilia di David Beckham è avvenuto come detto a bordo dello yacht “Seven“, un’imbarcazione di 28,5 metri dal valore di circa 7 milioni di euro. È stato progettato con la collaborazione di David Beckham e costruito dal cantiere Ferretti di Forlì.