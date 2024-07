All’Ismett di Palermo innovativo trapianto di fegato per colangiocarcinoma peri-ilare non resecabile

Per la prima volta nel centro-sud Italia è stato eseguito un trapianto di fegato per colangiocarcinoma peri-ilare non resecabile presso l’IRCCS ISMETT di Palermo. Si tratta di un intervento all’avanguardia reso possibile grazie allo studio multicentrico LITALHICA promosso dall’Università di Padova e condiviso attraverso il Centro Nazionale Trapianti.

“Per la prima volta nel centro-sud Italia – sottolinea il Prof. Salvatore Gruttadauria Direttore del Dipartimento Abdominal Center dell’IRCCS ISMETT-UPMC – si concretizza questa opzione terapeutica non convenzionale per la cura del colangiocarcinoma peri-ilare non resecabile”.

Ad essere sottoposta a trapianto una paziente di 62 anni, attualmente in buone condizioni e in fase di ripresa dopo l’intervento. Un risultato importante che conferma l’eccellenza di ISMETT nell’ambito dei trapianti epatici. “Per questo trapianto – aggiunge il Prof. Gruttadauria – vorrei ringraziare una lunga lista di colleghi che lo hanno reso possibile. In primis, il Prof. Umberto Cillo ed il Prof. Enrico Gringeri dell’Università di Padova per aver condiviso quest’opportunità con tutti i Centri Italiani”.

Fondamentale il lavoro in rete con il CRT Sicilia e le Unità di Rianimazione della Regione che ha permesso di raggiungere 107 trapianti di fegato negli ultimi 12 mesi, di cui 60 nel solo 2024. Determinante anche il contributo degli oncologi, degli epatologi, degli anestesisti e dei chirurghi di ISMETT che quotidianamente si dedicano a questo tipo di interventi ultra-specialistici. “Si tratta di un traguardo importante – conclude Gruttadauria – raggiunto grazie ad un grande lavoro di squadra. Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra expertise allo sviluppo dell’oncologia dei trapianti nel centro-sud Italia”.

Questo primo intervento lancia un segnale di speranza per i pazienti affetti da colangiocarcinoma peri-ilare non resecabile, una patologia estremamente complessa.