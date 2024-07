Cestello si ribalta, elettricista salvo per miracolo a Palermo

Un operaio impegnato nella manutenzione dell’illuminazione pubblica in via dei Nebrodi a Palermo è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che il cestello su cui stava lavorando si è ribaltato.

Il cestello si è ribaltato a causa del cedimento di un pistone, il cui guasto è attualmente in fase di accertamento. L’operaio, rimasto aggrappato al cestello, è stato soccorso dai pompieri che lo hanno fatto scendere con l’autoscala.

L’uomo, affidato alle cure del personale del 118, non ha riportato gravi conseguenze.

Amg Energia, in una nota, ha precisato di non essere coinvolta nell’incidente: “L’azienda non ha effettuato e non ha in corso alcun intervento sugli impianti di pubblica illuminazione di via dei Nebrodi. Né il mezzo il cui cestello si è ribaltato né l’operaio soccorso dai vigili del fuoco fanno capo ad Amg Energia. L’azienda non ha alcun rapporto con la ditta che stava eseguendo l’attività”.