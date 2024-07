Donna precipita dal nono piano di un palazzo e muore

CASTELVETRANO – Drammatico episodio ieri a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove una donna è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via Garibaldi, il più alto della città. Secondo una prima ricostruzione, la donna, di cui non si conosce ancora l’identità, è precipitata per oltre 30 metri compiendo un volo di 9 piani, morendo sul colpo.

A quanto emerso, la vittima non era residente nel palazzo e nessuno tra i condomini sembra conoscerla. Gli investigatori non escludono l’ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario: la donna potrebbe essere entrata nello stabile per poi gettarsi nel vuoto dalla tromba delle scale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e i carabinieri della compagnia di Castelvetrano che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità della vittima.