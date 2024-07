Terribile lutto a Monreale, muore una ragazza di 25 anni

Monreale è in lutto per la prematura scomparsa di Silvia Casamento, ragazza di 25 anni residente in città. Silvia, che aveva frequentato il liceo artistico Basile D’Aleo, è deceduta per cause ancora da accertare, forse a causa di un malore improvviso.

Commozione nella comunità

La notizia ha sconvolto l’intera comunità monrealese, in particolare i suoi ex compagni di scuola e insegnanti. I funerali si terranno domani nella Chiesa di Santa Teresa a Monreale alle ore 10. La ragazza in passato aveva partecipato al Corteo Storico in onore di Guglielmo II.

Il ricordo commosso di un professore

Queste le parole di un suo ex professore: “Ieri sera mi arriva una brutta notizia: una mia ex alunna del serale di Monreale è morta. 25 anni! Rimango pietrificato. Conosco Silvia nel 2022 al quinto anno del liceo artistico. Una ragazza seria, silenziosa, attenta, curiosa, di una preparazione e un’attenzione verso la scuola incredibile. Accanto a lei nel banco il papà, un uomo saggio, che ama tanto la storia. Anche lui studente al serale con la propria figlia! Si è iscritto per stimolare la figlia a diplomarsi. Sacrifica il suo riposo serale dopo una giornata di lavoro perché vuole che la figlia si diplomi! Ci riesce, la vede diplomare in modo eccellente e alla fine anche lui si diploma con un voto eccellente… sudato per amore!

Una storia di amore e dedizione

È la storia di un papà e di una figlia che guardano lontano! Quell’anno partecipo come commissario agli esami di Stato come docente di storia e filosofia. Non c’è bisogno neppure di fare domande: la loro vita, il loro amore, la loro preparazione parlano da soli! Oggi Roberto piange questa figlia che è venuta a mancare all’improvviso! E io non riuscirei neppure ad esprimermi, non saprei come consolarlo… prego solo per loro, per il loro amore, per quello che mi hanno insegnato! Porterò per sempre scolpito nel mio cuore il volto di Silvia, della gioia del papà nel giorno del loro diploma! Io credo fermamente che quel sorriso Silvia lo porta in paradiso nella speranza che possa consolare i suoi! L’amore di un papà e di sua figlia che non dimenticherò mai!”.