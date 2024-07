Omicidio Bacchi a Partinico, scatta un altro arresto

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile di Palermo nei confronti di uno dei giovani, all’epoca dei fatti minorenne, coinvolto nella rissa fuori ad una discoteca di Balestrate dove il 14 gennaio scorso ha perso la vita Francesco Bacchi.

Lo scorso 27 febbraio, l’indagato, a seguito delle indagini dei Carabinieri, era già stato destinatario di un provvedimento di misura cautelare in comunità con l’accusa di rissa aggravata. In quell’occasione vennero sottoposti agli arresti domiciliari anche altri tre ragazzi appena maggiorenni accusati dello stesso reato.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni guidata dalla Dott.ssa Claudia Caramanna, hanno fatto emergere nel frattempo un quadro indiziario ben più pesante nei confronti del giovane che è ora accusato di concorso in omicidio preterintenzionale insieme ad un ventenne, arrestato il giorno stesso dell’omicidio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni, alla luce delle nuove risultanze investigative, ha accolto quindi la richiesta del Pubblico Ministero e disposto la misura della custodia cautelare presso l’I.P.M. – Istituto Penale per i Minorenni – del capoluogo siciliano.