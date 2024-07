Donna travolta da auto a Palermo: è gravissima

Palermo – Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via De Spuches, all’incrocio con via Marconi. Una donna di 65 anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada.

Soccorsa dal personale medico del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in ambulanza. Le sue condizioni sono serie: ha riportato diverse ferite e fratture al bacino oltre a escoriazioni alle braccia e alla testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La viabilità nella zona ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.