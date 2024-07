Casting in Sicilia per la quarta stagione di Makari, candidature imminenti

La fortunata serie TV “Màkari”, prodotta da Palomar e ambientata nella splendida Sicilia, tornerà con una quarta stagione. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai numerosi fan della serie con protagonista Claudio Gioè nei panni del giornalista-scrittore Saverio Lamanna.

La quarta stagione di “Màkari” è attualmente in fase di preparazione e la produzione ha avviato i casting per trovare nuovi volti da inserire nel cast. Le selezioni si svolgeranno presso gli uffici di Movie Sicily a Erice (Trapani) nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 luglio 2024, dalle 9.30 alle 17.30.

Possono partecipare ai provini ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni. Non è richiesto il curriculum, ma è consigliabile presentarsi preparati per dare il meglio di sé. Si tratta di un’opportunità imperdibile per entrare a far parte del cast di una delle fiction italiane più apprezzate degli ultimi anni.

Le riprese della quarta stagione di “Màkari” dovrebbero svolgersi tra settembre e dicembre 2024, coinvolgendo diverse località siciliane, in particolare nella provincia di Trapani. I panorami mozzafiato dell’isola faranno da sfondo alle nuove intricate vicende del protagonista Saverio Lamanna.

La serie ha ottenuto un importante co-finanziamento dalla Regione Sicilia e dalla Sicilia Film Commission, a riprova del valore culturale ed economico di questa produzione per il territorio. Grazie a “Màkari” la Sicilia può mostrarsi al pubblico italiano e internazionale, promuovendo le sue bellezze.

Sono esclusi dalla partecipazione ai casting i dipendenti pubblici e i pensionati non autorizzati al lavoro, per evitare conflitti di interesse e garantire trasparenza.

L’attesa per i fan è già alle stelle per scoprire cosa riserverà la nuova stagione. Non resta che attendere l’inizio delle riprese per tuffarci ancora una volta nelle magiche atmosfere di “Màkari”.