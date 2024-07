Uomo trovato morto in un immobile abbandonato a Terrasini

Un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità è stato trovato senza vita all’interno di un immobile confiscato e abbandonato sulla statale 113 nel comune di Terrasini, in provincia di Palermo.

A fare la tragica scoperta sono stati alcuni residenti che erano soliti portare cibo e assistenza all’uomo. Immediata la segnalazione ai servizi sociali e alle forze dell’ordine. Secondo una prima ispezione del medico legale, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

L’amministrazione comunale, che aveva già segnalato in passato la difficile condizione del clochard, si è offerta di farsi carico delle spese per la sepoltura. Le indagini proseguono per ricostruire l’identità e la storia della vittima.