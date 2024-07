Monreale primo comune siciliano con droni antincendio, “Così staniamo i piromani”

Il Comune di Monreale ha fatto un passo avanti nella lotta agli incendi, acquisendo due droni FireHound di ultima generazione, prodotti dalla Vector Robotics. Questi droni, unici in tutta la Sicilia, rappresentano un investimento strategico per la sicurezza del territorio e la protezione del patrimonio naturale.

I FireHound, dotati di un’autonomia di volo eccezionale di oltre 15 ore, sono progettati per monitorare ampie aree con sensori termici avanzati, in grado di rilevare e segnalare tempestivamente la presenza di focolai. La loro capacità di operare in modo continuo e silenzioso li rende uno strumento indispensabile per la prevenzione degli incendi, garantendo una sorveglianza costante delle zone a rischio.

La consegna dei droni è avvenuta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del titolare della Vector Robotics, Andrea Beggio, e del capo istruttore Alberto Zito, che ha formato il personale del Comando di Polizia Municipale preposto all’utilizzo dei nuovi mezzi.

“Siamo entusiasti di collaborare con l’amministrazione comunale di Monreale per rafforzare la prevenzione degli incendi”, ha dichiarato Andrea Beggio, CEO di Vector Robotics. “Il progetto è stato commissionato dal sindaco Alberto Arcidiacono e seguito dall’ex assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde. I droni FireHound sono gli unici droni sviluppati specificatamente per questo scopo e grazie alla loro sorveglianza affidabile e continua, contribuiscono significativamente alla sicurezza delle aree a rischio.”

Le giornate di formazione organizzate da Vector Robotics hanno assicurato che il personale del comune sia pienamente operativo e pronto a sfruttare al meglio le capacità dei nuovi droni.