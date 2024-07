L’alt dei Carabinieri, la fuga e l’arresto: un palermitano e due agrigentini arrestati

Nella notte, durante un servizio di controllo del territorio lungo la Strada Statale 113, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato tre uomini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno intimato l’alt ad una vettura in transito che, alla loro vista, ha invertito la marcia. Durante la fuga, gli occupanti si sono disfatti di un involucro lanciandolo dal finestrino. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e a sottoporre a controllo i tre individui a bordo: un 29enne palermitano e due giovani, di 21 e 27 anni, provenienti dalla provincia di Agrigento.

Il pronto intervento ha permesso di recuperare l’involucro gettato poco prima, contenente circa 125 grammi di cocaina. A seguito della perquisizione veicolare, sono stati inoltre rinvenuti oltre 5000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

I tre uomini sono stati arrestati e condotti in caserma. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti. La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.