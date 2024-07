Caldo in ritirata in Sicilia, arriva la frescura di fine luglio

Pare proprio che l’ondata di calore che sta imperversando in questi giorni sulla Sicilia, come del resto anche in tutta Italia, si stia via via allontanando, dando spazio ad una fase, seppur breve, di temperature più in linea con la media stagionale. Forse non farà davvero il fresco che ci aspettiamo, ma almeno la colonnina di mercurio non toccherà i livelli record di questi ultimi giorni, in cui in Sicilia si sono toccati anche i 42° o i 43°. Soprattutto nei territori dell’entroterra.

Previsioni meteo: in arrivo aria fresca e possibili rovesci

Guardando alle previsioni, infatti, possiamo notare che gli esperti dicono che a partire dalla giornata di lunedì in Sicilia potrebbe arrivare una fase più fresca che potrebbe portare anche a qualche breve rovescio nel fine settimana. Le temperature saranno più gradevoli, decisamente, e saranno soprattutto più fresche nelle ore notturne, in cui si avrà un buon refrigerio. Non sappiamo ancora quanto durerà questa fase di tempo più sopportabile, possibile che nel corso del prossimo fine settimana l’anticiclone africano prenda di nuovo campo, portando di nuovo temperature al di sopra delle medie stagionali.

L’anticiclone si ritira, temporali al Nord

«Da venerdì pomeriggio si faranno avanti i primi forti temporali al Nord – fanno sapere gli esperti di 3BMeteo -, sintomo di un cedimento dell’anticiclone che inizierà molto lentamente a retrocedere verso le basse latitudini, ma ci vorranno ancora alcuni giorni prima che la calura abbandoni completamente tutta l’Italia».

Temperature in calo su tutta la Sicilia

Il caldo nel corso della prossima settimana tenderà ad attenuarsi per l’indebolimento del campo di alta pressione, favorendo l’arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. E così le temperature torneranno in linea con i valori tipici del periodo, con massime che si assesteranno intorno ai 29-31°C lungo la fascia costiera.