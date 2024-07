Va in bici e viene travolto, muore un uomo

Un uomo di 73 anni, Antonio Maira, è morto questa mattina a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, dopo essere stato investito da un’auto guidata da una ragazza. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 9 in contrada Piano Conte sulla strada che porta verso l’Acquapark. Le persone che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi e dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. Sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

È la seconda tragedia della strada che arriva nella giornata di oggi. Questa mattina infatti è deceduto in ospedale un uomo di 77 anni che è stato travolto a Mazara del Vallo da due minorenni a bordo di un monopattino. Per l’uomo nonostante i tentativi dei medici non c’è stato nulla da fare, è morto dopo due giorni di agonia.