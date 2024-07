Grave incidente sulla Palermo-Sciacca, motociclista in ospedale

La statale 624 Palermo-Sciacca, già tristemente nota per i numerosi incidenti, è stata teatro di un nuovo scontro. L’incidente, avvenuto in territorio di Palermo, ha coinvolto un’automobile e una motoc.

Da ricostruire le circostanze esatte dell’incidente. Forse l’incidente è stato causato dall’invasione di uno dei due mezzi nella corsia opposta.

Il centauro ha riportato le ferite più gravi nell’impatto. Non sarebbe in pericolo di vita. L’automobilista, invece, ha subito ferite di minore entità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale: il motociclista per cure più urgenti, mentre l’automobilista per alcuni accertamenti.

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico sulla statale. Sul posto la polizia municipale di Palermo per gestire il flusso veicolare e per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.