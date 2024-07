Boom di candidature in Sicilia per il Maxi-Avviso Asmel, oltre 16mila iscritti

Record di candidati anche in Sicilia. Con oltre 16mila iscritti, la regione si posiziona tra i primi posti per numero di candidature al Maxi-Avviso dei Comuni Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 4.500 Enti soci. L’isola più a sud dell’Italia, che conta 327 associati, ha registrato candidature con un’età media di 36 anni e un significativo 58% di partecipazione femminile, dati in linea con le statistiche nazionali.

In attesa dell’inizio delle prove concorsuali continuano ad aumentare anche le adesioni all’accordo per la gestione aggregata delle assunzioni. In Sicilia, tra gli Enti aderenti, anche Acquedolci, Caronia, San Michele Di Ganzaria, Barcellona Pozzo Di Gotto, Niscemi, Torregrotta, Biancavilla, Augusta, Alì Terme, Gela, Giardini-Naxos e Brolo. Nei Comuni siciliani che hanno già utilizzato la procedura Elenco idonei Asmel il 55% degli idonei assunti è under40, a riprova dell’efficacia della procedura nel rispondere all’esigenza di turn over generazionale della PA locale.

Su esplicita richiesta dei Comuni soci di Asmel, sono diventati 37 i profili professionali coperti da questo terzo Maxi-Avviso. Tra le nuove professionalità ricercate dai Comuni anche: Ingegnere civile ed Educatore asilo nido per i profili di laureati, Istruttore tecnico in materie agrarie per i diplomati e Ausiliario del traffico, collaboratore tecnico amministrativo, amministrativo contabile e tecnico manutentivo. Queste si aggiungono ai profili già presenti, come Psicologo, Agronomo, Autista di Scuolabus e Funzionario Amministrativo. È quest’ultimo profilo, in particolare, della Categoria C, quello che ha riscosso il maggior numero di candidati.

I singoli Enti Locali aderenti alla gestione associata con Asmel possono attingere agli Elenchi di coloro che saranno risultati idonei, a seguito di una preselettiva a cura di Asmel, e invitarli a partecipare ad un’ulteriore prova semplificata gestita stavolta dallo stesso Ente che poi stila una graduatoria e procede all’assunzione. Come dimostrato dall’esperienza dei primi due Maxi-Avvisi, gli Enti, tramite questa procedura prevista dal DL Reclutamento, completano l’iter assunzionale in sole 5 settimane. Un tempo decisamente inferiore rispetto ai classici concorsi.

Ad oggi sono già 767 gli Enti soci di ASMEL che hanno utilizzato questa procedura smart per assumere 1.150 figure professionali, di cui 620 già contrattualizzate.