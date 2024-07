Minaccia di suicidio al Policlinico, momenti di terrore in sala d’aspetto

Momenti di tensione ieri pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, dove un uomo di 58 anni ha seminato il panico brandendo un coltello da cucina. L’uomo ha minacciato di togliersi la vita se non fosse stato ricoverato.

Come riportato da Palermo Today, l’episodio si è verificato intorno alle 18:00. Il 58enne, in compagnia della madre, si trovava nella sala d’aspetto quando ha iniziato ad agitarsi e inveire contro i presenti. Improvvisamente, ha estratto un coltello da cucina da un borsello e ha minacciato di suicidarsi, gettando nello sgomento pazienti e personale sanitario. Due agenti della sicurezza, intervenuti prontamente per cercare di riportare la calma, sono rimasti lievemente feriti durante il tentativo di disarmare l’uomo, riportando lesioni a un dito e a una spalla.

Sul posto è giunta la polizia che ha ammanettato l’uomo e lo ha condotto in una sala visite per una consulenza psichiatrica. I medici, constatata la gravità della situazione, hanno disposto il ricovero immediato nel reparto di psichiatria del Policlinico.

La madre dell’uomo, ascoltata dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario, ha dichiarato che il figlio era apparso molto agitato nei giorni precedenti, ripetendo di volersi togliere la vita e di auspicare un ricovero per risolvere i suoi problemi.