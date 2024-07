Attraversare Palermo in 15 minuti, via al progetto per la Pedemontana

Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione della “Pedemontana” di Palermo, la nuova tangenziale che collegherà l’autostrada A19 (Palermo-Catania) con l’A29 (Palermo-Trapani). Terminata la prima fase di progettazione, realizzata da Anas e finanziata dalla Regione con 7,4 milioni di euro provenienti dal Piano di sviluppo e coesione, oggi pomeriggio sarà avviato il dibattito pubblico sull’opera, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, del responsabile della struttura territoriale Anas in Sicilia, Raffaele Celia, e dei principali portatori d’interesse (stakeholder), cioè associazioni di categoria, sindacati, ambientalisti e rappresentanti del Comune di Palermo. Si tratta di un passaggio obbligatorio per le opere stradali superiori ai 15 chilometri e di importo superiore ai 500 milioni di euro. Anas ha realizzato tre ipotesi alternative, che tengono conto dell’orografia dei terreni e dell’urbanizzazione delle aree interessate. È possibile partecipare alla consultazione pubblica in presenza o collegandosi al sito dibattitopubblico.stradeanas.it/teams-pedemontana a partire dalle 16.

La nuova arteria autostradale, una volta realizzata, consentirà di attraversare la città in meno di 15 minuti, con un risparmio di circa mezz’ora rispetto all’attuale tempo di percorrenza lungo viale Regione Siciliana.

«Sono molto soddisfatto – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – oggi si chiude la prima fase della progettazione e si apre ufficialmente il dibattito pubblico su un’opera strategica per migliorare la viabilità di Palermo. La “Pedemontana” collegherà le due province di Catania e Trapani senza dover attraversare la città e permetterà di raggiungere molto più velocemente infrastrutture fondamentali come l’aeroporto».

«Andiamo avanti con decisione e celerità verso la realizzazione della nuova tangenziale di Palermo. Un’opera – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò – che rivoluzionerà la circolazione extraurbana e interprovinciale, consentendo di ridurre l’inquinamento atmosferico e di migliorare i collegamenti con l’aeroporto di Punta Raisi, l’area industriale di Termini Imerese e il nodo intermodale di Brancaccio. Abbiamo chiesto ad Anas di inserire nel progetto una variante per le gallerie di Sferracavallo e Isola delle Femmine, lungo l’autostrada Palermo-Trapani. Si tratta di un intervento prioritario per snellire ulteriormente il traffico lungo questa arteria. La presenza di queste gallerie, infatti, e il particolare tracciato autostradale all’altezza dello svincolo di Capaci, caratterizzato da una successione di curve, causano frequenti rallentamenti e lunghe code in entrata e in uscita da Palermo. Contiamo tra un anno di arrivare alla definizione del progetto definitivo della “Pedemontana”».

«Ci aspettiamo un’ampia partecipazione – dice l’architetto Fernanda Faillace, responsabile Anas del dibattito pubblico -. La presenza dell’assessore Aricò testimonia il suo appoggio all’iniziativa oltre che al dibattito. Siamo molto contenti, perché è un lavoro congiunto Anas-Regione Siciliana che certamente darà degli ottimi frutti».

Sono tre le ipotesi progettuali presentate da Anas per la “Pedemontana” di Palermo. La prima alternativa prevede un tracciato di 22,5 km con tre svincoli (due all’ingresso delle autostrade e uno in via Basile), sei viadotti e quattro gallerie naturali; la seconda proposta si snoda su 22,8 km con quattro svincoli (i due autostradali, via Basile e Boccadifalco), sei viadotti e cinque gallerie; la terza su 22,8 km con cinque svincoli (i due autostradali, via Basile, Monreale e Boccadifalco), otto viadotti e cinque gallerie.

Il progetto prevede la realizzazione di sei svincoli, dei quali due intersezioni di inizio e fine intervento con le autostrade A19 e A29, e quattro svincoli intermedi di connessione al tessuto urbano; sei viadotti per quasi 3,5 chilometri; cinque gallerie naturali per 9 chilometri, con lunghezze comprese tra 770 e 3.300 metri. Conclusa la fase della consultazione pubblica si passerà allo Studio di fattibilità tecnico-economica e poi alla progettazione esecutiva.