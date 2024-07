Tragedia nel Palermitano, 20enne muore in uno scontro fra scooter

Nella serata di oggi si è consumata una terribile tragedia della strada nel centro di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Un giovane di soli 20 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 in via della Libertà, arteria centrale della cittadina.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente con un altro scooter proveniente dal senso opposto. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri di Termini Imerese, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ventenne. Gli altri due occupanti del secondo scooter coinvolto sono invece rimasti feriti e soccorsi dal personale medico.

La dinamica e le eventuali responsabilità sono ora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire la sequenza dell’incidente e accertare le cause di questa ennesima tragedia sulle strade siciliane.