Palermo, allerta rossa per il caldo in arrivo mercoledì

Non accenna a diminuire l’ondata di calore che da giorni attanaglia la Sicilia e in particolare la città di Palermo. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nel capoluogo siciliano è previsto il livello di allerta 3 (“bollino rosso”) per la giornata di mercoledì. Questo significa che sono possibili effetti negativi sulla salute non solo per le fasce più a rischio come anziani e bambini, ma anche per la popolazione attiva e in buona salute. Le temperature percepite potrebbero raggiungere picchi di 39°C, rendendo molto faticose le normali attività quotidiane.

L’Italia resta quindi nella morsa del grande caldo. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l’allerta di “livello 3”, la più elevata, riguarda oggi e domani 12 città, che diventeranno 13 mercoledì. Domani dunque “bollino rosso” per Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo; dopodomani all’elenco si aggiungerà Palermo. L’allerta di “livello 3” scatta in presenza di ondate di calore “con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Allerta di livello 2, invece (“bollino arancione”) domani a Bolzano, Palermo e Torino, mercoledì a Bolzano. Decisamente sopra le medie stagionali anche le temperature, specie quelle percepite, con picchi di 38 domani a Frosinone e Latina e di 39 dopodomani ancora a Frosinone e Latina