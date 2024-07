Orrore in Sicilia: zio abusa di due nipotini in auto davanti il figlio, arrestato

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Favara con l’accusa di abusi sessuali su due nipoti tredicenni. L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, avrebbe costretto i minori a subire violenza sessuale in più occasioni, anche all’interno della sua auto. In uno di questi episodi, l’uomo avrebbe fatto assistere il proprio figlio di soli due anni.

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Reparto operativo di Agrigento, era già in corso per altri motivi quando sono emersi i gravi indizi a carico dell’uomo. La Procura della Repubblica di Agrigento, guidata dal Procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto procuratore Alessia Failla, ha immediatamente richiesto l’arresto. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha accolto la richiesta e disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo si trova ora rinchiuso nella casa circondariale di contrada Petrusa di Agrigento. L’udienza di convalida dell’arresto si terrà oggi.