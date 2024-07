Scoppia incendio e uomo muore carbonizzato mentre dorme

Un terribile incendio è divampato nella notte in un’abitazione di Altolia, piccolo villaggio nella zona sud di Messina, provocando la morte del proprietario, Giovanni Micali, 74 anni. L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte quando alcuni residenti hanno visto le fiamme provenire dalla casa dell’uomo, che viveva da solo nell’abitazione situata in una zona impervia del paese.

Vani tentativi di salvataggio

I vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto con due squadre, e i carabinieri hanno tentato in tutti i modi di domare il rogo e di raggiungere l’anziano, ma quando sono riusciti a entrare hanno trovato il corpo ormai semicarbonizzato di Micali.

Indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe scaturito per cause accidentali mentre la vittima dormiva. Le indagini per chiarire l’origine esatta del rogo sono affidate ai carabinieri.