A Palermo il Marina Yachting accoglie uno degli yacht più famosi al mondo

Palermo – Il Marina Yachting di Palermo ha accolto in questi giorni uno degli yacht più famosi e costosi del mondo, il Nero. Con i suoi 90 metri di lunghezza e un valore di 70 milioni di dollari, il panfilo di lusso è di proprietà dell’imprenditore irlandese Denis O’Brien.

Costruito nel 2008 in Cina, ha vinto premi per il design

Costruito nel 2008 presso il cantiere navale cinese Yantai Raffles, il Nero è considerato uno degli yacht privati più grandi mai realizzati. Nel 2019 ha anche vinto il premio “Show Boats International Award” come miglior motoryacht sopra i 75 metri.

Linee eleganti e stile retrò richiamano gli yacht di inizio ‘900

La storia di questo gioiello dei mari affonda le radici nel 1899, quando l’imprenditore americano JP Morgan fece costruire lo yacht Corsaro II, che ha ispirato il design del Nero. Le linee eleganti e lo stile retrò sono le caratteristiche distintive di questa imbarcazione extralusso.

Crociera a 14 nodi con 6 cabine extralusso e 20 persone di equipaggio

Con una velocità di crociera di 14 nodi e una velocità massima di 16 nodi, il panfilo può ospitare fino a 12 passeggeri nelle sue 6 lussuose cabine, tra cui un appartamento padronale duplex con salone e ufficio privato. L’equipaggio è composto da circa 20 persone, per garantire ai passeggeri un servizio impeccabile.

Dopo l’acquisto, è stato restaurato nel cantiere MB92 di Barcellona

Dopo l’acquisto da parte di Denis O’Brien nel 2014 per la cifra record di 70 milioni di dollari, il Nero è stato sottoposto a un ampio restauro presso il cantiere MB92 di Barcellona, per riportarlo allo splendore originario.

L’arrivo a Palermo conferma la città come meta per il luxury yachting

O’Brien, nativo di Dublino, è fondatore e presidente di Digicel, colosso delle telecomunicazioni, oltre a possedere quote di maggioranza in Independent News & Media. Grazie al suo fiuto per gli affari si è affermato come uno degli uomini più ricchi d’Irlanda.

L’approdo del suo panfilo Nero al Marina Yachting di Palermo conferma come la città e il suo porto turistico si stiano affermando come mete internazionali per il diporto di lusso. L’arrivo di yacht di questa portata è un segnale positivo per l’economia e il turismo del capoluogo siciliano.