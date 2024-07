Incidente mortale sulla Strada Statale 188, perde la vita un 50enne

Un incidente stradale, il secondo in Sicilia in poche ore LEGGI QUI, si è verificato nella notte tra il km 24 e il km 25 della Strada Statale 188 Salemi-Marsala, nei pressi del comune di Salemi in provincia di Trapani. A perdere la vita è stato Francesco Fabrizio Venezia, un uomo di 50 anni residente a Marsala.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Venezia era alla guida della sua Peugeot 307 e stava percorrendo la SS 188 in direzione Marsala, quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L’incidente autonomo è avvenuto intorno all’una di notte. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’auto ridotta ad un groviglio di lamiere nella scarpata a bordo strada.

Intervento dei soccorsi

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Salemi che hanno lavorato non poco per estrarre il corpo ormai senza vita del conducente dall’abitacolo accartocciato.

Indagini in corso

Intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Salemi che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno verificando tutte le possibili cause: un malore improvviso, una distrazione o un colpo di sonno, oppure un ostacolo o un animale sulla carreggiata che potrebbe aver fatto sbandare il mezzo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Venezia lascia moglie e due figli piccoli.

La pericolosità della SS 188

Purtroppo non è la prima volta che la SS 188, una delle arterie più pericolose e con un alto tasso di incidentalità della provincia di Trapani, è teatro di gravi incidenti, alcuni dei quali mortali. Una strada che da molti viene definita “maledetta” e sulla quale da anni i residenti invocano interventi di messa in sicurezza.