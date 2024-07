Torna l’anticiclone, da lunedì picchi di 37 gradi in Sicilia

Torna l’anticiclone africano in Sicilia dove si potranno toccare picchi di temperatura oltre i 37°C. Secondo le previsioni dei meteorologi, a partire da lunedì prossimo tornerà sull’Italia l’anticiclone, portando un sensibile aumento delle temperature, afa e sabbia dal deserto. Già nel weekend si registrerà bel tempo e caldo in intensificazione, con massime fino a 32°C sabato e 34°C domenica.

La vera ondata di calore è però attesa dall’inizio della settimana, quando una bolla di aria rovente investirà la Sicilia facendo schizzare i termometri oltre i 37°C. Le aree più colpite saranno il Siracusano e il Catanese, dove si potrebbero raggiungere punte di 40°C. Ma il caldo opprimente non risparmierà le altre province dell’isola, con temperature previste non inferiori ai 35°C.

L’anticiclone africano e il suo carico di afa sembra destinato a insistere sull’Italia per tutta la prossima settimana, prolungando così quella che si preannuncia come una vera e propria ondata di calore estivo. La situazione meteorologica richiede dunque di prestare attenzione e mettere in atto tutte le precauzioni per affrontare al meglio condizioni di caldo anomalo e disagio fisiologico.