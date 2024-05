Ponte sullo Stretto, ennesimo stop: i cantieri non apriranno nel 2024

Lo scorso anno era stato presentato il progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera attesa da decenni e che avrebbe dovuto finalmente concretizzarsi ma nelle ultime ore è arrivata una frenata che va a rallentare l’iter di approvazione.

La società Stretto di Messina, committente dell’opera, ha infatti richiesto al Ministero dell’Ambiente una proroga di 120 giorni per rispondere alle oltre 270 richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione Via-Vas in merito al progetto definitivo presentato dai privati e già approvato dal consiglio di amministrazione della società.

Inizialmente il Ministero aveva concesso 30 giorni per fornire le integrazioni necessarie. Un lasso di tempo che però, secondo la Stretto di Messina, non sarebbe sufficiente per elaborare in modo adeguato le risposte, considerata “l’eccezionale rilevanza dell’opera”.

Da qui la richiesta di ulteriori 4 mesi, fino a metà settembre 2024, per raccogliere dati e formulare chiarimenti soddisfacenti. Chiarimenti che, ha specificato l’amministratore delegato Pietro Ciucci, riflettono “la volontà e il massimo impegno della Società nel fornire puntuali ed esaurienti risposte”. Tra gli approfondimenti citati, sono previste nuove indagini sul campo, tra cui rilievi faunistici, batimetrici e subacquei. Attività ritenute fondamentali dalla società per garantire la massima accuratezza al progetto.

L’allungamento dei tempi, in ogni caso, avrà conseguenze concrete sulla tabella di marcia inizialmente annunciata. I cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto, che si auspicava potessero partire già entro la fine del 2023, slittano quasi certamente alla seconda metà del 2024. Un ritardo che sarà accolto con favore da chi, fin dall’inizio, aveva sollevato dubbi e perplessità sull’opera, ritenendola troppo impattante e costosa. Al tempo stesso, la proroga lascerà l’amaro in bocca a chi vedeva nel Ponte una grande opportunità di sviluppo e un’infrastruttura chiave per collegare Sicilia e Calabria.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se i nuovi approfondimenti forniti dalla Stretto di Messina saranno sufficienti a dissipare i dubbi della Commissione e a far ripartire speditamente l’iter autorizzativo.