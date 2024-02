Antonino Dama esce da casa e non torna più: ricerche in mare

Milazzo, in provincia di Messina, è in apprensione per la scomparsa di Antonino Dama, 50enne del posto di cui si sono perse le tracce dalla mattinata di ieri. L’uomo si è allontanato volontariamente da casa e non ha più fatto ritorno.

I familiari, che gestiscono un noto bar nel centro della cittadina messinese, hanno lanciato l’allarme denunciando la scomparsa nella serata di ieri. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei Carabinieri della stazione di Milazzo e della Guardia Costiera.

In particolare la Capitaneria di Porto ha messo in campo un’unità navale che in queste ore sta perlustrando le acque antistanti Milazzo, soprattutto nella zona di Ponente. Le ricerche sono cominciate già nella notte scorsa, in seguito ad un falso allarme, e proseguono senza sosta.

“Sono in atto ricerche con l’utilizzo di diversi assetti” confermano i Carabinieri, impegnati nelle operazioni insieme alla Guardia Costiera. L’intera comunità di Milazzo è in apprensione per le sorti di Antonino Dama. Si spera che le ricerche possano dare presto esito positivo.