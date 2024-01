Precipita con l’auto sulla provinciale, muore ragazzo di 21 anni

Nella prima mattinata di oggi si è verificato un drammatico incidente stradale ad Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito ad un’uscita di strada autonoma mentre percorreva la strada provinciale 161 a bordo di un fuoristrada.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5.30 il mezzo sarebbe uscito di strada in un tornante, precipitando per diversi metri in un terrazzamento adiacente la provinciale e finendo bloccato tra la vegetazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello che hanno raggiunto il veicolo utilizzando scale e corde.

Purtroppo per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri 3 uomini che erano a bordo del fuoristrada, trasportati all’ospedale di Sant’Agata dal 118 in condizioni non gravi. I Carabinieri di Alcara Li Fusi e Sant’Agata Militello hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’area del sinistro. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. La comunità di Alcara Li Fusi è sotto shock per la tragica scomparsa del 21enne.