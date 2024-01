Schianto mortale in moto, morto un ragazzo

Ecco come potrebbe essere riformulato l’articolo per un giornale:

Tragedia a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un terribile incidente stradale autonomo è costato la vita ad un giovane di 22 anni.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Cavaliere Bosco.

A nulla è valso l’intervento tempestivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il 22enne è morto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sull’asfalto una grande pozza di sangue. Si indaga per capire le cause all’origine della tragedia.