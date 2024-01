Disgrazia a Palermo, 43enne si schianta con lo scooter e muore

Tragedia nella notte a Palermo dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via Lanza di Scalea.

La vittima viaggiava a bordo del suo scooter Piaggio Beverly quando, per cause ancora da accertare, intorno alle 22.30 ha improvvisamente perso il controllo del mezzo subito dopo aver superato il supermercato Centesimo. L’uomo è caduto rovinosamente sull’asfalto senza più riprendere conoscenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli agenti dell’Infortunistica Stradale che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Alcuni testimoni avrebbero assistito alla tragedia e la Polizia Municipale sta raccogliendo le loro testimonianze.

Si indaga per capire cosa possa aver provocato la perdita di controllo del mezzo da parte della vittima in un tratto di strada apparentemente senza particolari insidie.