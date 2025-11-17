Cronaca

A 65 anni in fuga sullo scooter elettrico: si schianta contro i carabinieri con 2 chili di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto un uomo di 65 anni, originario del posto, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt al 65enne, che si trovava alla guida del suo ciclomotore elettrico. L’uomo, nel tentativo di eludere il controllo, ha eseguito una manovra improvvisa per darsi alla fuga, finendo però per scontrarsi contro l’auto di servizio dei Carabinieri e perdendo il controllo del veicolo.

Anche il suo tentativo di fuggire a piedi, dopo aver afferrato una busta bianca dal ciclomotore, è risultato vano. È stato infatti prontamente raggiunto e bloccato dai militari. La successiva perquisizione ha permesso di trovare, all’interno del sacchetto, due panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 2 kg.

La sostanza stupefacente, probabilmente destinata al mercato dello spaccio nel Trapanese, avrebbe potuto generare guadagni illeciti per oltre 300 mila euro.

Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere ed è stato trasferito presso la casa circondariale di Trapani.

