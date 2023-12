E’ morto l’attore e regista siciliano Sebastiano Lo Monaco

Il mondo del teatro e del cinema italiano piange la scomparsa di Sebastiano Lo Monaco, attore e regista di grande talento spentosi oggi all’età di 65 anni dopo una lunga malattia. Originario di Floridia, in provincia di Siracusa, Lo Monaco si è spento nella sua casa, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano.

Profondo conoscitore e interprete magistrale delle opere di Pirandello, durante la sua lunga carriera Lo Monaco ha calcato i palcoscenici più importanti d’Italia, dirigendo anche il Teatro Pirandello di Agrigento dal 2015 al 2020. Innumerevoli i ruoli teatrali che lo hanno visto protagonista, da Così è (se vi pare) a Sei personaggi in cerca d’autore, senza dimenticare l’impegno civile in spettacoli come Per non morire di mafia.

Ma Lo Monaco non è stato apprezzato solo a teatro. L’attore ha preso parte a produzioni televisive di successo come La Piovra 9, Un prete tra noi e Sarò il tuo giudice e a film come Festa di laurea di Pupi Avati e I Viceré di Roberto Faenza. La sua interpretazione magnetica e profonda lo aveva fatto amare dal pubblico, che oggi lo piange insieme al mondo della cultura.

“È una grande perdita, ciao Sebastiano” scrive sui social il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta. Cordoglio unanime da parte di colleghi e amici, attoniti di fronte alla prematura scomparsa di un artista ancora nel pieno della carriera e della vita. Lo Monaco lascia un vuoto incolmabile nel teatro italiano, che perde uno dei suoi pilastri, capace di unire impegno civile e mirabile talento interpretativo. Alla famiglia e ai cari vanno le più sentite condoglianze.