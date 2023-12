Dramma in Circonvallazione, morto 23enne in incidente: un altro giovane gravissimo

Tragedia nella notte a Palermo, dove un violento incidente stradale in viale Regione è costato la vita ad un giovane di 23 anni. Il drammatico sinistro si è verificato intorno alle ore 2 di sabato nei pressi del supermercato Lidl, quando un’auto con a bordo due ragazzi, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e ribaltandosi.

LEGGI QUI LA NOTIZIA AGGIORNATA: IL NOME DELLA VITTIMA

Immediato l’intervento dei soccorsi, con ambulanze del 118 e squadre dei Vigili del Fuoco giunte rapidamente sul posto. Purtroppo per uno dei due giovani, estratto dalle lamiere contorte del veicolo, non c’è stato nulla da fare. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima aveva solo 23 anni, una vita spezzata troppo presto da questo tragico incidente.

Gravissimo anche l’altro ragazzo che si trovava sulla vettura, trasportato d’urgenza in ospedale dove ora lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sarebbero molto critiche. Sul posto, per i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Stando ai primissimi accertamenti, l’auto su cui viaggiavano i due giovani avrebbe improvvisamente sbandato, forse a causa dell’alta velocità o di un colpo di sonno del conducente, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte prima di arrestare la sua corsa. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.