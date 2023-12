Maxi rissa tra giovani finisce a pistolettate a Palermo (VIDEO)

Palermo – Scene da far west nel cuore della movida palermitana. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3, si è scatenata una violenta rissa tra decine di giovani in via La Lumia, nei pressi di un noto locale della zona.

Secondo le prime testimonianze, al culmine della lite sono stati esplosi tra le 6 e le 7 pistolettate tra via Quintino Sella e via La Lumia. Subito dopo si è scatenato il panico tra i presenti e chi ha sparato è fuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri, allertate dalle segnalazioni di residenti svegliati di soprassalto dai colpi di arma da fuoco. All’arrivo delle forze dell’ordine, tuttavia, non c’era più traccia degli autori della rissa.

I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati di diversi sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i protagonisti della scazzottata e chi ha fatto fuoco. Un episodio grave che riaccende i riflettori sulla sicurezza e la malamovida in alcune zone di Palermo.