Lite tra giovani in piazza nel Palermitano: spunta un coltello, un ragazzo finisce in ospedale

Una banale discussione tra coetanei si è trasformata in un dramma nel cuore di Capaci. Nella serata di oggi, Piazza della Repubblica è stata teatro di una violenta colluttazione che ha visto coinvolti diversi giovani, culminata con il ferimento di uno dei partecipanti.

Secondo le prime ricostruzioni, i toni della lite si sarebbero alzati rapidamente fino a quando non è spuntata un’arma da taglio. Ad avere la peggio è stato un ragazzo, raggiunto da uno o più fendenti; soccorso immediatamente dal personale sanitario, il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue attuali condizioni di salute rimangono sotto stretta osservazione medica.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale. I militari hanno transennato l’area per effettuare i rilievi scientifici e hanno iniziato a interrogare i testimoni oculari per identificare l’aggressore e ricostruire il movente del gesto. Al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi cruciali dell’assalto.