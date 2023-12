Turista tedesco sorpreso a fare pipì nella fontana del Molo Trapezoidale, denunciato

Un turista tedesco di 37 anni è stato denunciato dalla polizia di Palermo per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato sorpreso ad urinare all’interno della fontana situata nel molo trapezoidale del porto.

Gli agenti sono intervenuti in via Patti su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il giovane compiere i propri bisogni corporali nella fontana che abbellisce la nuova struttura commerciale del porto. Il turista di nazionalità tedesca, una volta identificato, è stato quindi deferito per atti osceni in luogo pubblico.