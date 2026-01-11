Palermo, furto al Molo Sant’Erasmo: ladro si cala da una palma e svaligia il ristorante

Colpo con spaccata durante la notte al ristorante Molo Sant’Erasmo di Palermo. Un malvivente si è introdotto nel locale arrampicandosi su una palma e successivamente forzando gli ingressi: portati via il denaro della cassa e il telefono cellulare utilizzato dall’attività.

Dai filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza e diffusi sui social network, emerge che il responsabile ha agito senza alcuna copertura del volto. Oltre al denaro trafugato, si registrano i danneggiamenti alle porte causati dal malfattore, stimati intorno ai mille euro.

“Non servono zone rosse o divieti d’accesso ai locali per soggetti con determinate caratteristiche. Serve la sicurezza di base, che in questa città è completamente assente”, ha dichiarato il proprietario Saverio Borgia. “Ho sporto denuncia in questura e consegnato i filmati delle telecamere. L’ennesima segnalazione destinata a non produrre alcun esito concreto, una situazione davvero frustrante. Manca totalmente il senso di protezione per chi gestisce un’impresa in questa città. Ci troviamo di fronte a individui che operano nella consapevolezza di rimanere impuniti. Negli ultimi mesi, tra il Molo Sant’Erasmo e altre due attività che amministriamo, abbiamo registrato quattro episodi di furto. Lo sconforto è davvero profondo per quanto accade a noi e ad altri esercenti che subiscono razzie continue”. Le indagini sono affidate alla polizia.