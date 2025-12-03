Cronaca

Morto suicida l’autista del pullman di linea sorpreso a camminare a zigzag sulla Palermo-Trapani

L’uomo, 56 anni, era stato fermato due settimane fa dalla Polstrada dopo la segnalazione di un passeggero. I colleghi: “Era un lavoratore irreprensibile che stava vivendo un momento buio”
L’epilogo più drammatico per una vicenda che, solo quindici giorni fa, aveva tenuto banco nelle cronache siciliane come una “tragedia sfiorata”. D.M., l’autista 56enne della compagnia Segesta originario di Mussomeli, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’uomo si è suicidato a due settimane esatte dall’episodio che gli era costato il ritiro della patente e la sospensione dal lavoro.

La vicenda risale a due settimane fa, lungo l’autostrada Palermo-Trapani. L’autista, alla guida di un pullman di linea con 22 persone a bordo, era stato notato procedere con un’andatura incerta, toccando i margini della carreggiata e i paletti rifrangenti. A evitare il peggio era stata la prontezza di spirito di un medico passeggero: intuendo il pericolo imminente, il professionista si era qualificato, convincendo il conducente a fermare il mezzo all’altezza dello svincolo per Segesta.

L’intervento della Polizia Stradale aveva poi confermato i sospetti: l’alcoltest aveva rilevato un tasso superiore allo zero, soglia tassativa per chi conduce mezzi di trasporto pubblico. Da lì, l’inevitabile iter burocratico e disciplinare: patente ritirata e sospensione immediata dal servizio.

Se fino a ieri la narrazione si concentrava sul pericolo scampato per i viaggiatori, oggi la lente si sposta sulla fragilità umana. Non è possibile stabilire un nesso causale diretto ed esclusivo tra la sospensione e il gesto estremo, ma chi lo conosceva parla di un periodo di forte disagio personale.

I colleghi e la stessa azienda di trasporti lo descrivono come un uomo dal curriculum immacolato: oltre vent’anni di servizio alle spalle, definiti da condotta irreprensibile e grande disponibilità.
La Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica, ma resta lo sgomento per una spirale di eventi che, iniziata con un errore alla guida, si è conclusa nel silenzio di una casa a Mussomeli.

