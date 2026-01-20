Cronaca

Paura a Palermo, onda risucchia un’auto nel molo dell’Arenella

Un lunedì di paura al porticciolo dell’Arenella, a Palermo, dove la forza incontenibile del mare in tempesta ha rischiato di trasformare un danno materiale in tragedia. Un Mitsubishi Pajero, parcheggiato nei pressi del molo, è stato agganciato e trascinato tra i flutti dalle onde alte che hanno flagellato la costa nelle ultime ore.

L’allarme è scattato immediatamente: il timore che all’interno dell’abitacolo potesse trovarsi qualcuno ha fatto scattare il protocollo d’emergenza. Sul posto sono giunti tempestivamente i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che si sono immersi nonostante le condizioni proibitive dello specchio acqueo. Dopo un’attenta perlustrazione, i subacquei hanno fortunatamente confermato che la vettura era vuota.

A rassicurare definitivamente le autorità è stato il proprietario del fuoristrada, il quale ha spiegato di aver lasciato il mezzo regolarmente parcheggiato prima che la mareggiata lo trascinasse via. Al momento, le operazioni di recupero sono sospese: la violenza delle onde rende impossibile qualsiasi manovra di sollevamento in sicurezza, lasciando il veicolo in balia delle correnti.

