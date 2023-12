Schianto mortale a Capaci, muore un uomo e gravissima la figlia di 15 anni

Tragedia a Capaci, in provincia di Palermo, dove un uomo di 45 anni, Nunzio Cusimano, ha perso la vita in un violento scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto. Ferita gravemente anche la figlia 15enne dell’uomo, che si trovava con lui a bordo del mezzo.

L’incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23, in via Giovanni Falcone a Capaci. Stando alle prime ricostruzioni, Nunzio Cusimano era a bordo di una Honda SH insieme alla figlia quindicenne, quando – per cause ancora in via di accertamento – si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata da un uomo di 70 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto. La figlia adolescente, che viaggiava con lui, è stata ricoverata nello stesso ospedale in condizioni disperate.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente mortale avvenuto nella notte a Capaci. Le cause sono ancora in fase di accertamento.