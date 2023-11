Si accascia mentre guida, muore a Termini Imerese un uomo di Villabate

Dramma in via Armando Diaz a Termini Imerese comune alle porte di Palermo. Un uomo originario di Villabate, alla guida della propria automobile, è stato improvvisamente colto da malore mentre percorreva la strada. L’automobilista, di cui non sono state rese note le generalità, ha fatto appena in tempo ad accostare il veicolo prima di sentirsi male.

La notizia risale al 25 novembre scorso ma è stata resa nota solo oggi. Secondo quanto ricostruito, alcuni passanti che si trovavano nei paraggi, notando la scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con il personale medico a bordo. I sanitari hanno tentato di prestare le prime cure all’uomo e di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato vano.

Il malore si è rivelato fatale e l’automobilista è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale più vicino. A stroncare la vita dell’uomo probabilmente un arresto cardiaco fulminante che non gli ha dato scampo alcuno.