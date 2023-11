Ondata di freddo: attesa la neve in Sicilia

La Sicilia sta per essere investita dalla prima vera ondata di freddo e neve della stagione. Come anticipato dai metereologi, un fronte di aria artica proveniente dal Nord Europa sta portando venti forti di maestrale su tutta l’isola, con raffiche di burrasca sui rilievi e lungo le coste. Le temperature, già in calo, subiranno un drastico crollo nel corso del pomeriggio e della serata.

Secondo le previsioni, le precipitazioni inizieranno ad interessare in modo sparso le zone settentrionali e orientali della Sicilia, in particolare il messinese tirrenico, le Madonie, i Peloritani, i Nebrodi e l’Etna. La neve dovrebbe fare la sua comparsa a quote elevate per poi calare gradualmente fino ad attestarsi intorno ai 1100-1200 metri di altitudine.

I fiocchi bianchi sono dunque previsti nella tarda serata sulle vette dell’entroterra palermitano, a Piano Battaglia, peloritano e sui monti Nebrodi. La località sciistica di Piano Battaglia, nel palermitano, potrebbe vedere i primi fiocchi in serata e sarà imbiancata nel corso della notte. Non si escludono nevicate anche sull’Etna oltre i 1500 metri di quota.

La neve sarà accompagnata da forti raffiche di vento di maestrale che imperverseranno per tutta la giornata creando disagi e difficoltà nei collegamenti marittimi con le isole minori. Le violente mareggiate interesseranno i litorali più esposti.

La fase di maltempo durerà per tutta la giornata di oggi e la nottata con residue precipitazioni, nevose in montagna, nella mattinata di domani prima di un generale miglioramento.