Successo al 2° Mitsubishi Day, l’adrenalina dei Pajero tra le bellezze naturali della Sicilia

Si è svolto nel weekend dell’11 e 12 novembre il 2° Mitsubishi Day, l’evento organizzato dall’associazione ASD MRT 4×4 Off Road che raduna ogni anno gli appassionati di fuoristrada e in particolare i possessori di Mitsubishi Pajero. Quest’anno l’incontro ha visto la partecipazione di circa 40 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia, che si sono dati appuntamento a Roccamena, nel palermitano, per un emozionante percorso in fuoristrada tra le meraviglie paesaggistiche del territorio.

La carovana di Pajero ha attraversato luoghi straordinari come le gole del drago e il bosco di Ficuzza, per un totale di 70 chilometri immersi nella natura più selvaggia della regione. Il serpentone di fuoristrada ha poi raggiunto l’arrivo a Vicari, dove gli equipaggi si sono riuniti per i festeggiamenti finali. Le città di provenienza dei partecipanti danno l’idea dell’entusiasmo che suscita questo evento: Siracusa, Catania, Modica, Palermo, Marsala, Mazara del Vallo, Monreale, solo per citarne alcune.

Percorso spettacolare tra gole e boschi

L’associazione ASD MRT 4×4 Off Road, ha gestito in modo impeccabile l’organizzazione logistica di un evento che richiede grande sforzo. Già dal sabato pomeriggio è iniziata l’accoglienza degli equipaggi, con la simpatica cena inaugurale a base di pizza. La domenica, dopo la sveglia, è iniziata la vera avventura fuoristradistica, tra paesaggi mozzafiato e tratti hard superati brillantemente da tutti gli equipaggi grazie alla solidità dei loro Pajero.

Il Mitsubishi Day si conferma un appuntamento immancabile per gli appassionati di motori e fuoristrada, che possono condividere due giornate all’insegna dell’adrenalina ma anche dell’allegria e della socializzazione. Lo spirito è quello di una grande famiglia unita dalla passione per un marchio prestigioso come Mitsubishi. Le famiglie a bordo dei Pajero hanno vissuto un weekend indimenticabile tra le bellezze naturalistiche siciliane.

Festa finale e arrivederci al prossimo evento

Dopo l’arrivo a Vicari, tutti gli equipaggi si sono riuniti per il pranzo conviviale e la premiazione finale, con ricchi premi offerti dagli sponsor. Non è mancata la classica torta che suggella una manifestazione riuscita sotto ogni aspetto. Ad ogni partecipante è stata consegnata una targa ricordo a suggello di un evento che fa crescere di anno in anno la grande community di appassionati di motori e fuoristrada. Appuntamento al prossimo Mitsubishi Day per vivere ancora il brivido della guida in fuoristrada ed esplorare nuovi scenari naturalistici della Sicilia.