Tragedia a Palermo, costruttore edile travolto e ucciso a Brancaccio

Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì a Palermo, precisamente in via Germanese nel quartiere Brancaccio, nei pressi della rotonda Norman Zarcone.

Vittima l’imprenditore Filippo Giacone, molto conosciuto in zona

La vittima è Filippo Giacone, 74enne residente in città, deceduto in serata all’Ospedale Buccheri La Ferla dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato investito da un’auto.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale, intervenuti per i rilievi, l’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Ford Focus guidata da una donna di 45 anni, ora indagata per omicidio stradale. L’impatto con il mezzo è stato molto violento e ha fatto cadere l’anziano sull’asfalto.

Immediato l’allarme al 112: i sanitari giunti sul posto hanno prestato i soccorsi al 74enne, apparso in condizioni critiche, per poi trasportarlo d’urgenza al vicino ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto in serata a causa dei traumi e di una grave frattura riportati nell’incidente.

Indagata per omicidio stradale la donna di 45 anni alla guida

Giacone era conosciuto nel quartiere per la sua impresa edile attiva da oltre trent’anni. La Procura, informata dell’accaduto e del decesso dalla polizia municipale che ha posto sotto sequestro l’auto della 45enne, ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all’Istituto di medicina legale per l’autopsia. Gli agenti, che hanno ascoltato la donna, proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro mortale.