Tragedia a Palermo, uomo travolto e ucciso da scooter delle Poste

Non ce l’ha fatta Carmelo Barone, l’anziano di 83 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Palermo. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere all’ospedale Villa Sofia, dove era stato trasportato d’urgenza in condizioni disperate.

Il drammatico sinistro si è consumato in via Ammiraglio Rizzo, all’altezza dell’incrocio con via Thaon di Revel. Secondo una prima ricostruzione, Barone stava attraversando la carreggiata utilizzando le strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da uno scooter guidato da un dipendente delle Poste. L’impatto è stato violento: l’ottantatreenne è rovinato sull’asfalto riportando un severo trauma cranico.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno subito compreso la gravità del quadro clinico, trasferendo il pensionato in codice rosso presso il Trauma Center di Villa Sofia. Nonostante il ricovero in terapia intensiva e gli sforzi dei medici, le condizioni di Barone sono precipitate poche ore dopo l’arrivo in ospedale, portandolo al decesso.

Nell’impatto è rimasto ferito, seppur in modo meno grave, anche il conducente del mezzo a due ruote. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi di rito, fondamentali per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.