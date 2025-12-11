Cronaca

Tragedia nel Palermitano, ciclista travolto e ucciso da un’auto

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Immagine di repertorio

Un ciclista è deceduto nelle campagne tra Altavilla Milicia e Trabia. L’incidente si è verificato in via Piano Sperone. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista avrebbe tentato di effettuare un’inversione a U, ma l’auto che sopraggiungeva lo ha travolto.

L’automobilista non è riuscito a frenare in tempo, nonostante il tentativo disperato di arrestare la corsa del veicolo come dimostrano i segni di frenata sull’asfalto. La vittima è originaria di Trabia. Sul posto sono presenti due pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza. Si attende l’arrivo del medico legale.

