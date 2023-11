Dramma in casa: noto imprenditore siciliano si spara un colpo di pistola alla testa

Dramma questa mattina in via Empedocle ad Agrigento, dove un noto imprenditore locale ha tentato il suicidio sparandosi alla testa una pistola. Il fatto è avvenuto all’interno dell’abitazione dell’uomo, in presenza della moglie e dei figli. L’imprenditore è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Agrigento, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Non è ancora chiaro il motivo del gesto ma sembrerebbe che l’uomo abbia lasciato una lettera che adesso è al vaglio degli investigatori della Squadra mobile di Agrigento.