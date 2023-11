Malore improvviso alla guida, si schianta e muore

Tragedia questa mattina a Favara, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in un incidente stradale causato da un malore improvviso. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 9:30 in via Empedocle, quando l’auto condotta dall’anziano, che viaggiava in compagnia della moglie, ha improvvisamente sbandato andando a schiantarsi contro un muro sul lato della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava alla guida, perdendo così il controllo del mezzo. L’impatto è stato violentissimo e per il 76enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, prontamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferita in maniera non grave anche la moglie, trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e gli agenti della Polizia Municipale di Favara, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno ascoltando anche eventuali testimoni che possano aver assistito alla tragedia.

Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nell’agrigentino. Soltanto nella giornata di ieri, infatti, il 26enne Gianluca Lombardo ha perso la vita in un sinistro stradale a Porto Empedocle.